Dohoda o vzájemném přístupu umožňuje Tokiu a Manile nasazovat své ozbrojené síly na území druhé strany.
Dohoda je vnímána jako reakce na rostoucí napětí mezi Čínou a Filipínami v Jihočínském moři. Japonsko zároveň vede s Čínou samostatný územní spor o ostrovy ve Východočínském moři. Tokio navíc nabídlo Filipínám vývoz až šesti válečných lodí s cílem posílit námořní obranu Manily. Torpédoborce třídy Abukuma jsou v současnosti ve službě Japonských námořních sil sebeobrany.
V rámci širší mnohostranné námořní spolupráce uspořádaly Filipíny, Japonsko a Spojené státy začátkem tohoto měsíce společná námořní cvičení v Jihočínském moři, která byla vnímána jako jasný signál směrem k Číně. Manévry konané 14. a 15. listopadu proběhly ve vodách, které Manila označuje jako Západofilipínské moře. Tyto aktivity vyvolaly ostrou reakci Pekingu. Čínští představitelé uvedli, že podobná cvičení „podkopávají mír a stabilitu v regionu“.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)