natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko a Filipíny posilují vojenskou spolupráci

    24. listopadu 2025  16:07
    Japonsko a Filipíny uspořádaly v říjnu 2025 své první společné vojenské cvičení v rámci nové klíčové obranné dohody, která vstoupila v platnost letos v září.  

    Filipínské námořnictvo | foto: @TeamAFP

    Dohoda o vzájemném přístupu umožňuje Tokiu a Manile nasazovat své ozbrojené síly na území druhé strany.

    Dohoda je vnímána jako reakce na rostoucí napětí mezi Čínou a Filipínami v Jihočínském moři. Japonsko zároveň vede s Čínou samostatný územní spor o ostrovy ve Východočínském moři. Tokio navíc nabídlo Filipínám vývoz až šesti válečných lodí s cílem posílit námořní obranu Manily. Torpédoborce třídy Abukuma jsou v současnosti ve službě Japonských námořních sil sebeobrany.

    V rámci širší mnohostranné námořní spolupráce uspořádaly Filipíny, Japonsko a Spojené státy začátkem tohoto měsíce společná námořní cvičení v Jihočínském moři, která byla vnímána jako jasný signál směrem k Číně. Manévry konané 14. a 15. listopadu proběhly ve vodách, které Manila označuje jako Západofilipínské moře. Tyto aktivity vyvolaly ostrou reakci Pekingu. Čínští představitelé uvedli, že podobná cvičení „podkopávají mír a stabilitu v regionu“.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media