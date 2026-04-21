Tento krok má posílit domácí obranný průmysl a představuje další krok odklonu od poválečných pacifistických zásad. Změna souvisí také s rostoucím vlivem Číny a snahou prohloubit bezpečnostní spolupráci v Asii.
Nový systém ruší pevně dané kategorie exportu a zavádí individuální posuzování každého obchodu. Zůstávají tři základní principy, včetně zákazu vývozu do zemí zapojených do konfliktu, vláda však připouští výjimky z důvodu národní bezpečnosti.
O japonské zbraně již projevují zájem například Filipíny nebo Polsko, přičemž jedním z prvních kontraktů může být dodávka použitých válečných lodí do Manily.
Změnu uvítaly Spojené státy i Německo, zatímco Čína vyjádřila obavy a varovala před návratem militarismu. Japonsko zároveň posiluje vlastní armádu, zvyšuje výdaje na obranu a investuje do nových technologií, včetně vývoje stíhačky nové generace ve spolupráci s Británií a Itálií.
Zdroj: Reuters (Velká Británie)