natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Japonsko uvolňuje pravidla pro vývoz zbraní

    21. dubna 2026  18:29
    Japonsko představilo největší změnu pravidel pro export obranné techniky za poslední desetiletí, když zrušilo dosavadní omezení a otevřelo cestu k vývozu válečných lodí, raket a dalších zbraní.  

    Letoun F-15 japonských vzdušných sil | foto: @ModJapan_en

    Tento krok má posílit domácí obranný průmysl a představuje další krok odklonu od poválečných pacifistických zásad. Změna souvisí také s rostoucím vlivem Číny a snahou prohloubit bezpečnostní spolupráci v Asii.

    Nový systém ruší pevně dané kategorie exportu a zavádí individuální posuzování každého obchodu. Zůstávají tři základní principy, včetně zákazu vývozu do zemí zapojených do konfliktu, vláda však připouští výjimky z důvodu národní bezpečnosti.

    O japonské zbraně již projevují zájem například Filipíny nebo Polsko, přičemž jedním z prvních kontraktů může být dodávka použitých válečných lodí do Manily.

    Změnu uvítaly Spojené státy i Německo, zatímco Čína vyjádřila obavy a varovala před návratem militarismu. Japonsko zároveň posiluje vlastní armádu, zvyšuje výdaje na obranu a investuje do nových technologií, včetně vývoje stíhačky nové generace ve spolupráci s Británií a Itálií.

    Zdroj: Reuters (Velká Británie)

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media