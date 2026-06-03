Ta by podle analytiků mohla bezprecedentně prohloubit vojenské vazby, a to přesunem těžiště od vojenské pomoci k institucionální integraci obranných průmyslů a armád obou zemí.
Návrh počítá se jmenováním zvláštního úředníka amerického ministerstva obrany, který by koordinoval spolupráci v oblastech jako protidronové systémy, raketová obrana, umělá inteligence, kybernetická obrana nebo biotechnologie. Analytici varují, že by tím vznikl systém vzájemné závislosti, jenž by bylo obtížné v budoucnu zrušit.
Návrh přichází v době, kdy americká veřejná podpora Izraele slábne. Průzkum Institute for Global Affairs ukázal, že pouhých 16 % Američanů podporuje dodávky zbraní Izraeli bez dalších podmínek.
Odpor zaznívá i z řad Republikánské strany. Bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greene návrh kritizovala na sociálních sítích, kongresman Thomas Massie avizoval pozměňovací návrh na vypuštění daného oddílu. Analytici zároveň upozorňují, že hlubší integrace by kromě posílení schopností izraelské armády mohla snížit vliv Washingtonu na izraelskou politiku.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)