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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Kongres USA chce prohloubit vojenské vztahy s Izraelem

    3. června 2026  16:42
    Součástí návrhu amerického zákona o národní obraně (NDAA) pro rok 2027 je oddíl označený jako Iniciativa pro spolupráci v oblasti obranných technologií mezi USA a Izraelem.  

    Izraelské tanky v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Ta by podle analytiků mohla bezprecedentně prohloubit vojenské vazby, a to přesunem těžiště od vojenské pomoci k institucionální integraci obranných průmyslů a armád obou zemí.

    Návrh počítá se jmenováním zvláštního úředníka amerického ministerstva obrany, který by koordinoval spolupráci v oblastech jako protidronové systémy, raketová obrana, umělá inteligence, kybernetická obrana nebo biotechnologie. Analytici varují, že by tím vznikl systém vzájemné závislosti, jenž by bylo obtížné v budoucnu zrušit.

    Návrh přichází v době, kdy americká veřejná podpora Izraele slábne. Průzkum Institute for Global Affairs ukázal, že pouhých 16 % Američanů podporuje dodávky zbraní Izraeli bez dalších podmínek.

    Odpor zaznívá i z řad Republikánské strany. Bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greene návrh kritizovala na sociálních sítích, kongresman Thomas Massie avizoval pozměňovací návrh na vypuštění daného oddílu. Analytici zároveň upozorňují, že hlubší integrace by kromě posílení schopností izraelské armády mohla snížit vliv Washingtonu na izraelskou politiku.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

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