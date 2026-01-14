Teherán varoval, že pokud dojde k americkému útoku, odpoví odvetou proti Izraeli a americkým základnám v regionu. Lidskoprávní organizace tvrdí, že počet obětí v Íránu dosáhl 648, přičemž kvůli blokádě internetu zavedené od čtvrtka se situace obtížně ověřuje. Někteří Íránci však mají přístup přes satelitní službu Starlink.
„Protesty v Íránu jsou vnitřní záležitostí,“ uvedl mluvčí IDF Effie Defrin a vyzval veřejnost, aby nepodléhala fámám. Podle izraelských médií ale Izrael počítá s tím, že americký prezident Donald Trump hrozby naplní, což by mohlo vést k další válce. Zdroj citovaný médii označil íránskou nabídku rozhovorů s USA za past s cílem oddálit úder.
Trump oznámil, že země obchodující s Íránem budou okamžitě čelit 25% clu na obchod s USA. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčchí prohlásil, že situace je zcela pod kontrolou, a vinu za násilí bez důkazů připsal Izraeli a USA. „Právě proto se demonstrace změnily v násilné a krvavé, aby daly americkému prezidentovi záminku k zásahu,“ řekl Aragččí. Protesty začaly 28. prosince po propadu rijálu (přes 1,4 milionu za dolar) a přerostly ve výzvy ke svržení teokracie.
Zdroj: The Times of Israel (Izrael)