    14. ledna 2026  15:59
    Izraelská armáda (IDF) uvedla, že zůstává v pohotovosti pro možné scénáře vývoje v souvislosti s protivládními nepokoji v Íránu a hrozbami Spojených států zasáhnout vůči íránskému režimu kvůli zabíjení demonstrantů.  

    ilustrační foto | foto: @IDF

    Teherán varoval, že pokud dojde k americkému útoku, odpoví odvetou proti Izraeli a americkým základnám v regionu. Lidskoprávní organizace tvrdí, že počet obětí v Íránu dosáhl 648, přičemž kvůli blokádě internetu zavedené od čtvrtka se situace obtížně ověřuje. Někteří Íránci však mají přístup přes satelitní službu Starlink.

    „Protesty v Íránu jsou vnitřní záležitostí,“ uvedl mluvčí IDF Effie Defrin a vyzval veřejnost, aby nepodléhala fámám. Podle izraelských médií ale Izrael počítá s tím, že americký prezident Donald Trump hrozby naplní, což by mohlo vést k další válce. Zdroj citovaný médii označil íránskou nabídku rozhovorů s USA za past s cílem oddálit úder.

    Trump oznámil, že země obchodující s Íránem budou okamžitě čelit 25% clu na obchod s USA. Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčchí prohlásil, že situace je zcela pod kontrolou, a vinu za násilí bez důkazů připsal Izraeli a USA. „Právě proto se demonstrace změnily v násilné a krvavé, aby daly americkému prezidentovi záminku k zásahu,“ řekl Aragččí. Protesty začaly 28. prosince po propadu rijálu (přes 1,4 milionu za dolar) a přerostly ve výzvy ke svržení teokracie.

    Zdroj: The Times of Israel (Izrael)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

