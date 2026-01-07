natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Izrael prohlubuje vojenskou spolupráci s Řeckem a Kyprem

    7. ledna 2026  16:15
    Izrael, Řecko a Kypr podepsaly v Nikósii pracovní plán vojenské spolupráce pro rok 2026 a k tomu i dvě bilaterální dohody mezi izraelskou armádou a ozbrojenými silami obou zemí.  

    Letoun F-35 Adir izraelských vzdušných sil | foto: @IDF

    Podle dostupných informací má jít hlavně o více společných cvičení, výcviků, expertní pracovní skupiny a pravidelný strategický dialog.

    Podle komentářů nejde o formální obrannou alianci se závazkem kolektivní obrany, spíš o další rozšíření už dříve nastavené spolupráce. Důraz má být i na sdílení know-how k moderním hrozbám, například bezpilotním prostředkům a elektronickému boji.

    Turecko reagovalo relativně zdrženlivě, zato pozorně sleduje, že Atény i Nikósie nakupují izraelské zbraňové systémy. Ankara kritizovala například kyperské posilování protivzdušné obrany (Barak MX) a varovala před destabilizací a závody ve zbrojení na ostrově, který je od roku 1974 rozdělen. Citlivě vnímá i plánovaný dohledový systém pro zelenou linii od firmy Elbit.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media