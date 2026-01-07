Podle dostupných informací má jít hlavně o více společných cvičení, výcviků, expertní pracovní skupiny a pravidelný strategický dialog.
Podle komentářů nejde o formální obrannou alianci se závazkem kolektivní obrany, spíš o další rozšíření už dříve nastavené spolupráce. Důraz má být i na sdílení know-how k moderním hrozbám, například bezpilotním prostředkům a elektronickému boji.
Turecko reagovalo relativně zdrženlivě, zato pozorně sleduje, že Atény i Nikósie nakupují izraelské zbraňové systémy. Ankara kritizovala například kyperské posilování protivzdušné obrany (Barak MX) a varovala před destabilizací a závody ve zbrojení na ostrově, který je od roku 1974 rozdělen. Citlivě vnímá i plánovaný dohledový systém pro zelenou linii od firmy Elbit.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)