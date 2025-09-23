Egypt zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení pro tento krok, přestože Izrael prý opakovaně žádal o vysvětlení jak diplomatickou, tak i vojenskou cestou.
Izrael proto požádal Spojené státy americké, aby vyvinuly na Káhiru tlak a přinutily ji stáhnout ozbrojené síly ze Sinaje. Podle izraelských činitelů jde o infrastrukturu využitelnou i k ofenzivním účelům.
Egypt tvrzení odmítl a zdůraznil, že rozmístění jednotek slouží k ochraně hranic, boji proti terorismu a je v souladu s uzavřenou dohodou. Káhira zároveň varovala Izrael, aby se nepokoušel vytlačit Palestince na Sinaj. Šlo by totiž o přímé ohrožení národní bezpečnosti Egypta.
Zdroj: TRT World (Turecko)