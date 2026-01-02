Ujednání navazuje na třístranný summit v Jeruzalémě, kde lídři zároveň stvrdili spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti a energetiky. Plán počítá i s přenosem know-how z Izraele do Řecka a na Kypr, a to s cílem lépe reagovat jak na asymetrické, tak na symetrické hrozby. Pakt se opírá o již rozběhnuté obranné zakázky v řádu miliard eur, včetně plánovaného řeckého systému protivzdušné obrany Achillův štít a nedávných nákupů izraelského raketového dělostřelectva PULS.
Turecko by na posilování této osy mohlo reagovat zvýšením námořních hlídek, intenzivnějšími vojenskými cvičeními nebo diplomatickým tlakem, což by zvedlo riziko nechtěné eskalace v Egejském moři či ve východním Středomoří. Prohlubující se spolupráce Izrael–Řecko–Kypr by navíc mohla komplikovat soudržnost NATO. Řecko i Turecko jsou členy Aliance, zatímco Izrael zůstává mimo její struktury.
Zdroj: The modern diplomacy (Bulharsko)