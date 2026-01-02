natoaktual.cz

    2. ledna 2026  16:47
    Řecko, Izrael a Kypr podepsaly nový společný vojenský akční plán, jehož cílem je od roku 2026 zintenzivnit letecká a námořní cvičení ve východním Středomoří. Dohoda má dále prohloubit jejich obranné partnerství a posílit strategický trojúhelník, který dlouhodobě znepokojuje regionálního rivala Turecko.  

    Řecká ponorka HS Protefs. | foto: Ministerstvo obrany USA

    Ujednání navazuje na třístranný summit v Jeruzalémě, kde lídři zároveň stvrdili spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti a energetiky. Plán počítá i s přenosem know-how z Izraele do Řecka a na Kypr, a to s cílem lépe reagovat jak na asymetrické, tak na symetrické hrozby. Pakt se opírá o již rozběhnuté obranné zakázky v řádu miliard eur, včetně plánovaného řeckého systému protivzdušné obrany Achillův štít a nedávných nákupů izraelského raketového dělostřelectva PULS.

    Turecko by na posilování této osy mohlo reagovat zvýšením námořních hlídek, intenzivnějšími vojenskými cvičeními nebo diplomatickým tlakem, což by zvedlo riziko nechtěné eskalace v Egejském moři či ve východním Středomoří. Prohlubující se spolupráce Izrael–Řecko–Kypr by navíc mohla komplikovat soudržnost NATO. Řecko i Turecko jsou členy Aliance, zatímco Izrael zůstává mimo její struktury.

    Zdroj: The modern diplomacy (Bulharsko)

    natoaktual.cz

