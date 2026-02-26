natoaktual.cz

    26. února 2026  19:10
    Státní společnost Israel Aerospace Industries (IAI) a německá loděnice Thyssenkrupp Marine Systems oznámily dodávku velkého autonomního podvodního plavidla BlueWhale německému námořnictvu.  

    ilustrační foto. | foto: Bundeswehr

    Předání proběhlo na námořní základně Eckernförde v severním Německu a podle firem představuje významný milník v oblasti autonomních podvodních systémů.

    Společnost IAI uvedla, že systém BlueWhale, poprvé představený v roce 2023, byl vyvinut pro podporu německého námořnictva při bezpilotním protiponorkovém boji a utajených námořních operacích. Podle izraelské firmy plavidlo absolvovalo testy v Baltském moři, které je označováno za jednu z nejnáročnějších a nejsložitějších operačních oblastí německého námořnictva.

    BlueWhale využívá radarové a elektrooptické senzory k detekci námořních i pobřežních cílů. Je rovněž vybaven sonarem pro sběr zpravodajských dat, detekci ponorek s posádkou i bez posádky a mapování námořních min. Plavidlo tak zapadá do rychle rostoucí kategorie bezpilotních podvodních systémů, které námořnictva po celém světě vyvíjejí s cílem modernizovat obranné schopnosti a chránit kritickou infrastrukturu, včetně podmořských potrubí a kabelů.

    Baltské moře, kde byl systém testován a kde může být nasazen, se od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 stalo jedním z ohnisek napětí mezi Ruskem a NATO.

    Zdroj: The Times of Israel (Izrael)

