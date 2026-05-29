natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Netanjahu nařídil armádě rozšířit kontrolu nad Gazou na 70 % území

    29. května 2026  21:53
    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že nařídil izraelské armádě zvýšit kontrolu nad Pásmem Gazy ze současných přibližně 60 % na 70 % území.  

    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | foto: @IsraeliPM

    Podle něj Izrael postupuje „krok za krokem“ a tlačí na Hamás ze všech stran. Takový krok by ale byl v rozporu s podmínkami příměří, na kterém se Izrael a Hamás dohodly v říjnu 2025 a podle kterého se měla izraelská armáda stáhnout k demarkační linii, známé jako „žlutá linie“.

    Netanjahuovo prohlášení přichází v době, kdy Izrael navzdory příměří pokračuje ve vojenských operacích v Gaze a nepřímá jednání o prosazení Trumpova mírového plánu uvízla na mrtvém bodě. Dalšími kroky plánu mělo být odzbrojení Hamásu a stažení izraelských jednotek.

    Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že Izrael je odhodlán odstranit všechny odpovědné za útok ze 7. října 2023 a že Hamás nesmí Gaze vládnout civilně ani vojensky. Zmínil také plán „dobrovolné emigrace z Gazy“, který kritici označují za možný pokus o nucené vysídlování civilistů.

    V Gaze tento týden pokračovaly izraelské údery. Podle místních nemocnic bylo při jednom z nich zabito nejméně deset lidí, včetně pěti dětí. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla členy Hamásu, a oznámila také zabití několika jeho velitelů.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media