Podle něj Izrael postupuje „krok za krokem“ a tlačí na Hamás ze všech stran. Takový krok by ale byl v rozporu s podmínkami příměří, na kterém se Izrael a Hamás dohodly v říjnu 2025 a podle kterého se měla izraelská armáda stáhnout k demarkační linii, známé jako „žlutá linie“.
Netanjahuovo prohlášení přichází v době, kdy Izrael navzdory příměří pokračuje ve vojenských operacích v Gaze a nepřímá jednání o prosazení Trumpova mírového plánu uvízla na mrtvém bodě. Dalšími kroky plánu mělo být odzbrojení Hamásu a stažení izraelských jednotek.
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že Izrael je odhodlán odstranit všechny odpovědné za útok ze 7. října 2023 a že Hamás nesmí Gaze vládnout civilně ani vojensky. Zmínil také plán „dobrovolné emigrace z Gazy“, který kritici označují za možný pokus o nucené vysídlování civilistů.
V Gaze tento týden pokračovaly izraelské údery. Podle místních nemocnic bylo při jednom z nich zabito nejméně deset lidí, včetně pěti dětí. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla členy Hamásu, a oznámila také zabití několika jeho velitelů.
Zdroj: BBC (Velká Británie)