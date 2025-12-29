Ministr obrany Israel Katz mluví o „historické události“ a tvrdí, že jde o první laserový zachytávací systém na světě v operační zralosti. Ředitel resortu Amir Baram říká, že dodávka znamená přechod k sériové výrobě a má zlepšit poměr nákladů mezi levnější obranou a drahými raketovými interceptory. Šéf IAF Tomer Bar vyzdvihl přínos pro nasazení během války.
V hebrejštině se systém jmenuje Or Eitan na památku kapitána Eitana Ostera, padlého v říjnu 2024 v bojích s Hizballáhem. Iron Beam se vyvíjí přes deset let (od roku 2014) a má doplňovat, ne nahrazovat, raketové baterie: menší cíle řeší laser, větší zůstávají pro Davidův prak (David’s Sling) a Arrow. Výhodou je „neomezená munice“ při dostatku energie, slabinou horší účinnost za špatné viditelnosti.
Zdroj: The Times of Israel (Izrael)