Washington se obává, že další eskalace by mohla Spojené státy přímo zatáhnout do války, pokud by Írán opět podnikl odvetné útoky proti Izraeli, zejména pokud by zasáhl americké zájmy.

„To by mohlo zahrnovat útok na ropná zařízení v Saúdské Arábii,“ uvedl Aaron David Miller, bývalý americký vyjednavač pro Blízký východ. S největší vojenskou přítomností v regionu, ve srovnání s ostatními vnějšími aktéry, jsou Spojené státy již nepřímo zapojeny.

Dva torpédoborce amerického námořnictva, USS Bulkeley a USS Cole, rozmístěné ve východním Středomoří, se připojily k izraelským protivzdušným jednotkám a vypustily asi tucet střel, aby sestřelily přilétající íránské rakety.

Podle prohlášení Izraelských obranných sil zahájil Izrael v posledních deseti dnech leteckou kampaň proti Libanonu a zasáhl více než 3 600 cílů spojených s Hizballáhem. Izrael také spustil takzvanou omezenou pozemní ofenzivu na jih Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zároveň slíbil odvetu za to, že Teherán odpálil 180 raket na Izrael.

Zdroj: Hlas Ameriky (USA)