Od začátku nové eskalace bojů v březnu 2026 bylo podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabito více než 3 200 lidí a více než milion obyvatel zůstává vysídlených. Izrael zintenzivnění útoků odůvodňuje rostoucím využíváním útočných dronů ze strany Hizballáhu.
Izraelská armáda pokračuje v útocích na infrastrukturu Hizballáhu a zároveň rozšiřuje svou vojenskou přítomnost na jihu Libanonu. Hizballáh naopak útočí na sever Izraele i na izraelské jednotky působící na libanonském území.
Konflikt zároveň komplikuje i diplomatická jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán požaduje, aby byla situace v Libanonu součástí případné dohody. Napětí mezitím roste i uvnitř samotného Libanonu. Vláda prezidenta Josepha Aouna usiluje o odzbrojení Hizballáhu a zakázala jeho vojenské aktivity, vedení hnutí to ale odmítá.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)