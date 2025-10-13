Propuštění proběhlo ve dvou skupinách v rámci dohody o výměně vězňů, přičemž rukojmí jsou nyní pod lékařským dohledem. „Okamžik radosti, ale také okamžik obav, protože samozřejmě víme, že část rukojmích zemřela,“ řekl německý ministr zahraničí Johann Wadephul. „Je to velmi dojemné, protože mezi propuštěnými je také poměrně dost lidí s německým občanstvím,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump po svém příletu do Izraele prohlásil, že válka je u konce a že Hamás se zavázal k odzbrojení. „Je to skvělý den. Je to nový začátek,“ řekl novinářům.
Po projevu v izraelském parlamentu – Knesetu – se Trump společně s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím zúčastní mírového summitu v egyptském Šarm aš-Šajchu. Účast potvrdilo 21 států včetně Německa, Francie, Turecka, Kanady a představitelů Organizace spojených národů a Evropské unie. Hnutí Hamás se summitu nezúčastní, naopak přislíbil účast palestinský prezident Mahmúd Abbás.
„Shromáždění si klade za cíl ukončit válku v Pásmu Gazy, posílit úsilí o dosažení míru a stability na Blízkém východě a nastolit novou éru regionální bezpečnosti a stability,“ uvedl egyptský prezidentský úřad.
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallas sehrály Spojené státy klíčovou roli při dosažení dohody. EU zároveň obnoví civilní monitorovací misi na přechodu Rafáh mezi Gazou a Egyptem. Analytici upozorňují, že trvalý mír bude vyžadovat dlouhodobé zapojení mezinárodního společenství a podporu obou společností.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)