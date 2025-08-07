Zamir během setkání varoval Netanjahua, že rozšíření vojenské operace na celou Gazu by mohlo ohrozit životy rukojmích a dále personálně zatížit izraelské ozbrojené síly, které musí opakovaně mobilizovat záložníky.
Izrael nyní ovládá 75 % Pásma Gazy a Netanjahu čelí silnému mezinárodnímu tlaku k ukončení války. Navzdory odporu ozbrojených sil, veřejnosti a opozice premiér tlačí na pokračování vojenských operací uvnitř Gazy.
„Veřejnost nemá zájem ve válce pokračovat a plná vojenská okupace by byla velmi špatný nápad,“ upozornil opoziční lídr Jair Lapid Netanjahua během setkání.
Průzkum veřejného mínění izraelského televizního kanálu Channel 12 rovněž prokázal podporu pro diplomatické řešení, které by válku ukončilo a zajistilo propuštění rukojmích.
