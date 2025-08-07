Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Izraelský NGŠ odmítá plnou okupaci Gazy

7. srpna 2025  17:47
Během napjatého tříhodinového setkání se náčelník izraelského generálního štábu Ejal Zamir postavil proti plánům premiéra Benjamina Netanjahua obsadit další části Pásma Gazy.  

ilustrační foto. | foto: @IDF

 Zamir během setkání varoval Netanjahua, že rozšíření vojenské operace na celou Gazu by mohlo ohrozit životy rukojmích a dále personálně zatížit izraelské ozbrojené síly, které musí opakovaně mobilizovat záložníky.

Izrael nyní ovládá 75 % Pásma Gazy a Netanjahu čelí silnému mezinárodnímu tlaku k ukončení války. Navzdory odporu ozbrojených sil, veřejnosti a opozice premiér tlačí na pokračování vojenských operací uvnitř Gazy.

„Veřejnost nemá zájem ve válce pokračovat a plná vojenská okupace by byla velmi špatný nápad,“ upozornil opoziční lídr Jair Lapid Netanjahua během setkání.

Průzkum veřejného mínění izraelského televizního kanálu Channel 12 rovněž prokázal podporu pro diplomatické řešení, které by válku ukončilo a zajistilo propuštění rukojmích.

Zdroj: Reuters (Velká Británie)

ass; natoaktual.cz

Barista i záchranář u kanónu

Říjen 2019

Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

Dny NATO v Ostravě

Září 2019

Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

Továrna na instruktory

Červenec 2019

Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

Mraky prachu, vedro a léčky

Červen 2019

Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

Partneři portálu

NATO PDD iDnes.cz Newton Media