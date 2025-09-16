natoaktual.cz

    Izrael zahájil pozemní ofenzívu v Gaze, chce zničit Hamás

    16. září 2025  23:21
    Izrael zahájil dlouho plánovanou rozsáhlou pozemní ofenzivu proti Gaze a v noci podnikl intenzivní letecké údery, zatímco se jeho jednotky probíjely k okrajům města. Tisíce Palestinců byly nuceny uprchnout po jediné pobřežní silnici do centrální části Pásma Gazy, kde se připojily ke statisícům lidí, kteří už dříve odešli.  

    Izraelské tanky v pásmu Gazy | foto: @IDF

    Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že byla spuštěna operace proti poslední velké baště hnutí Hamás. Útok následoval poté, co vyšetřovací komise OSN dospěla k závěru, že Izrael v Gaze páchá genocidu.

    Záběry z místa ukazovaly obrovské kolony Palestinců prchajících na jih – v oslích povozech, rikšách, přeplněných nákladních autech i pěšky.

    Izraelské obranné síly (IDF) odhadují, že z města už uprchlo asi 350 tisíc lidí, ale více než půl milionu v něm stále zůstává. Všichni jsou vyzýváni k odchodu na jih do tzv. „humanitární zóny“ na pobřeží. Podle odhadů IDF ve městě zůstává až 3 000 bojovníků Hamásu. Mluvčí armády, brigádní generálka Effie Defrin, uvedla, že „Hamás proměnil město Gaza v největší lidský štít v dějinách“.

    Operace vyvolala rozsáhlé mezinárodní odsouzení. Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk ji označil za zcela nepřijatelnou. Americký ministr zahraničí Marco Rubio však při společné tiskové konferenci s Netanjahuem naznačil tichou podporu izraelskému postupu.

    Dodal, že USA dávají přednost vyjednanému ukončení války, avšak „někdy, když máte co do činění se skupinou divochů, jako je Hamás, to není možné“.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

