„Proměna mezinárodního letiště Ben Gurion ve vojenskou základnu poškozuje návrat zahraničních leteckých společností a ohrožuje finanční stabilitu izraelských aerolinek,“ uvedl Zakaj.
Zakaj upozornil, že izraelské aerolinky čelí rostoucím provozním nákladům a omezením. Některé společnosti mohou mít podle něj problémy s finanční stabilitou. Situace souvisí s pokračujícím napětím po válce s Íránem a s rostoucí americkou vojenskou přítomností v Izraeli. Média v posledních týdnech zveřejnila záběry desítek amerických vojenských letadel rozmístěných na letišti.
Podle izraelských médií byly kvůli ubytování amerických vojáků rušeny hotelové rezervace v Ejlatu a země zároveň zvýšila vojenskou pohotovost kvůli možnému obnovení konfliktu s Íránem. Napětí přetrvává i přes příměří zprostředkované Pákistánem, přičemž jednání o trvalé dohodě zatím nepřinesla výsledek.
Zdroj: Middle East Monitor (Velká Británie)