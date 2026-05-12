Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Ben Gurionovo letiště se změnilo v americkou vojenskou základnu, míní izraelský představitel

    12. května 2026  18:47
    Šéf izraelského úřadu pro civilní letectví Šmuel Zakaj uvedl, že mezinárodní letiště Ben Gurion v Tel Avivu se fakticky stalo americkou vojenskou základnou.  

    ilustrační foto. | foto: @IDF

    „Proměna mezinárodního letiště Ben Gurion ve vojenskou základnu poškozuje návrat zahraničních leteckých společností a ohrožuje finanční stabilitu izraelských aerolinek,“ uvedl Zakaj.

    Zakaj upozornil, že izraelské aerolinky čelí rostoucím provozním nákladům a omezením. Některé společnosti mohou mít podle něj problémy s finanční stabilitou. Situace souvisí s pokračujícím napětím po válce s Íránem a s rostoucí americkou vojenskou přítomností v Izraeli. Média v posledních týdnech zveřejnila záběry desítek amerických vojenských letadel rozmístěných na letišti.

    Podle izraelských médií byly kvůli ubytování amerických vojáků rušeny hotelové rezervace v Ejlatu a země zároveň zvýšila vojenskou pohotovost kvůli možnému obnovení konfliktu s Íránem. Napětí přetrvává i přes příměří zprostředkované Pákistánem, přičemž jednání o trvalé dohodě zatím nepřinesla výsledek.

    Zdroj: Middle East Monitor (Velká Británie)

    vst; natoaktual.cz

