Italské ministerstvo obrany počítá s tím, že hodnota výdajů zůstane v letech 2026 a 2027 stabilní. Itálie v roce 2024 vynaložila na obranu 1,54 % HDP a slíbila, že do konce roku 2025 dosáhne původního aliančního cíle 2 % HDP na obranu. Všichni spojenci jsou momentálně pod tlakem Severoatlantické aliance, která od všech požaduje do roku 2035 vynaložit na obranu až 5 % HDP.
Nový obranný rozpočet zveřejněný ministerstvem obrany explicitně nerozepisuje celkovou letošní částku akvizic, ale řadí se sem například částky na modernizaci tanků Ariete, vývoj tanku Panther s firmou Rheinmetallem, bojová vozidla Lynx, pořízení dalších stíhacích letounů F-35 a vývoj stíhačky GCAP ve spolupráci se Spojeným královstvím a Japonskem.
Zdroj: Defense News (USA)