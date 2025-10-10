natoaktual.cz

    10. října 2025  15:55
    Itálie měla letos vynaložit na obranu 31,3 miliardy eur, ale po přepočtu obranného rozpočtu činí zhruba 45,3 miliardy eur, což postačuje k dosažení cíle Severoatlantické aliance 2% HDP. Do obranných výdajů byly nově započteny i položky přímo nesouvisející s obranou.  

    Letoun Tornado italských vzdušných sil na cvičení Trident Juncture v Norsku | foto: Forsvaret

    Italské ministerstvo obrany počítá s tím, že hodnota výdajů zůstane v letech 2026 a 2027 stabilní. Itálie v roce 2024 vynaložila na obranu 1,54 % HDP a slíbila, že do konce roku 2025 dosáhne původního aliančního cíle 2 % HDP na obranu. Všichni spojenci jsou momentálně pod tlakem Severoatlantické aliance, která od všech požaduje do roku 2035 vynaložit na obranu až 5 % HDP.

    Nový obranný rozpočet zveřejněný ministerstvem obrany explicitně nerozepisuje celkovou letošní částku akvizic, ale řadí se sem například částky na modernizaci tanků Ariete, vývoj tanku Panther s firmou Rheinmetallem, bojová vozidla Lynx, pořízení dalších stíhacích letounů F-35 a vývoj stíhačky GCAP ve spolupráci se Spojeným královstvím a Japonskem.

    Zdroj: Defense News (USA)

    asš; natoaktual.cz

