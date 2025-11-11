Italský ministr financí Giancarlo Giorgetti oznámil, že vláda podrobněji představí plány na obranné výdaje až na začátku příštího fiskálního roku. Analytici varují, že pokud by Řím financoval zvýšené vojenské výdaje formou půjček, mohl by veřejný dluh stoupnout až na 148 % HDP, tedy na úroveň blízkou rekordu z pandemie. V roce 2024 Itálie vydávala na obranu jen 1,5 % HDP, zatímco nový cíl NATO počítá s 3,5 % do roku 2035.
Premiérka Giorgia Meloni ujišťuje, že Itálie své závazky splní, aniž by omezila sociální výdaje. Zvýšené prostředky chce nasměrovat hlavně do domácího obranného průmyslu, včetně firem Leonardo či Fincantieri, aby podpořila hospodářský růst. Nedávno vláda objednala 21 obrněných vozidel z nového podniku Leonardo–Rheinmetall.
„Jsem přesvědčená, že je to udržitelné vzhledem k rozsahu výdajů a k tomu, že mluvíme o desetiletém závazku,“ řekla na červnovém summitu NATO. Odborníci však upozorňují, že přínos pro ekonomiku bude omezený, neboť velká část výdajů půjde na dovážené vybavení.
„Pro Belgii, Francii a Itálii by další zadlužování v takovém rozsahu zhoršilo už tak křehkou fiskální pozici a zvýšilo riziko výprodeje státních dluhopisů v příštích letech,“ uvedl Andrew Kenningham, ekonom z poradenské společnosti Capital Economics. Někteří ekonomové proto očekávají, že Evropská unie nakonec zvolí společné zadlužení po vzoru Fondu obnovy EU. Přesto má Itálie určitou volnost – tempo zvyšování výdajů není pevně stanoveno a závazky mají být přehodnoceny v roce 2029. Odborníci se shodují, že evropské přezbrojení bude spíše postupné než skokové, aby nedošlo k ohrožení udržitelnosti veřejných financí.
Zdroj: Financial Times (Velká Británie)