Vláda uvedla, že plánuje započítat některé stávající civilní výdaje jako výdaje obranné, aby tohoto cíle dosáhla – podle dvou italských představitelů obeznámených s rozpočtovou debatou však tento postup zřejmě nepřesvědčí ani Evropskou komisi, ani NATO.

Italský ministr financí Giancarlo Giorgetti tento týden uvedl, že Itálie bude schopna dosáhnout 2% hranice do konce roku 2025, a to zahrnutím výdajů na existující bezpečnostní infrastrukturu, jako je finanční policie nebo pobřežní stráž. Tento postup by Itálii umožnil vyhnout se navýšení reálných obranných výdajů, čímž by se omezilo riziko odčerpání prostředků z jiných citlivých oblastí.

Přesto panují pochybnosti, zda Evropská komise a NATO přijmou tuto formu „kreativního účetnictví“, až budou koncem roku přezkoumávat italské veřejné finance.

