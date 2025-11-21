Povolení k vývozu prudce stoupla mezi lety 2022 a 2023 z 3,8 milionu eur na 417 milionů eur, v roce 2024 pak tato hodnota klesla na 222 milionů eur.
Dokument však neuvádí, které společnosti zbraně skutečně dodaly, ani zda byly všechny transakce realizovány; mezi hlavními možnými dodavateli jsou uváděny firmy RWM, Rheinmetall Italia a Leonardo. Zpráva však uvádí typy vyvezené výzbroje.
V roce 2023 zahrnoval vývoz v hodnotě 417 milionů eur sedm kategorií: zbraňové systémy nad ráži 12,7 mm, munici, prostředky řízení palby, pozemní vozidla, toxické, chemické, biologické, slzotvorné a radioaktivní látky, výbušniny, vojenská paliva a elektronické vybavení.
V roce 2024 byl seznam omezen jen na první čtyři kategorie. Není to však jediná italská vojenská pomoc, která se dostala na ukrajinské území. Zpráva předložená parlamentu totiž zahrnuje pouze prodeje italských firem na Ukrajinu a nezahrnuje vojenskou pomoc poskytovanou v rámci balíků podpory Evropské unie. Podle italského ministerstva obrany jsou detaily utajeny, aby Rusku neposkytly možnost technické výhody. Dostupné informace většinou pocházejí přímo z bojiště, na základě toho, co bylo skutečně vidět.
„Je těžké odhadnout množství a hodnotu těchto dodávek, protože mnoho z nich je tajných,“ říká Eleonora Tafuro Ambrosetti z institutu Ispi. Jisté je pouze to, že Řím financoval výrobu dělostřelecké munice za 14,5 milionu eur a přispěl 1,4 miliardy eur do Evropského mírového nástroje.
Zdroj: Euronews (Francie)