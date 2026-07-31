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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Itálie, Španělsko a Turecko střídají spojence v misi protivzdušné obrany NATO

    31. července 2026  13:46
    Itálie, Španělsko a Turecko v následujících týdnech převezmou rotaci sil zajišťujících ochranu vzdušného prostoru na východním křídle Severoatlantické aliance.  

    Italský Eurofighter Typhoon na Dnech NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Nasazení je součástí přechodu od tradiční mise air policing k širšímu systému integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO (IAMD), který umožňuje pružněji reagovat na současné bezpečnostní hrozby. Nový koncept zahrnuje obranu proti letadlům, bezpilotním prostředkům, střelám s plochou dráhou letu i balistickým raketám.

    Turecko vyšle na estonskou základnu Ämari přibližně 80 příslušníků a pět stíhacích letounů F-16, čímž se do alianční mise v Pobaltí vrátí po dvaceti letech a vystřídá portugalské letectvo. Itálie nasadí na litevskou základnu Šiauliai čtyři stíhačky Eurofighter Typhoon a více než stovku vojáků, kteří převezmou úkoly po francouzských a rumunských jednotkách. Španělsko rozmístí na rumunské základně Mihail Kogălniceanu sedm letounů F-18, tankovací letoun A400M a v závěrečné fázi mise také tři vrtulníky NH-90 určené k plnění úkolů v oblasti boje proti bezpilotním prostředkům.

    Nová rotace navazuje na alianční aktivity zvýšené bdělosti Eastern Sentry a má posílit odstrašení i kolektivní obranu na východním křídle Aliance. Velitel španělského kontingentu podplukovník Alberto Calvo uvedl, že kolektivní obrana není abstraktním principem, ale každodenní odpovědností vyžadující trvalou přítomnost, připravenost a důvěryhodnost.

    NATO v rámci systému IAMD propojuje pohotovostní stíhací letouny, pozemní a námořní prostředky protivzdušné a protiraketové obrany i systémy určené k ničení bezpilotních prostředků, čímž zvyšuje schopnost reagovat na rychle se měnící bezpečnostní prostředí.

    Zdroj: NATO Allied Air Command (Belgie)

    maj; natoaktual.cz

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