Nasazení je součástí přechodu od tradiční mise air policing k širšímu systému integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO (IAMD), který umožňuje pružněji reagovat na současné bezpečnostní hrozby. Nový koncept zahrnuje obranu proti letadlům, bezpilotním prostředkům, střelám s plochou dráhou letu i balistickým raketám.
Turecko vyšle na estonskou základnu Ämari přibližně 80 příslušníků a pět stíhacích letounů F-16, čímž se do alianční mise v Pobaltí vrátí po dvaceti letech a vystřídá portugalské letectvo. Itálie nasadí na litevskou základnu Šiauliai čtyři stíhačky Eurofighter Typhoon a více než stovku vojáků, kteří převezmou úkoly po francouzských a rumunských jednotkách. Španělsko rozmístí na rumunské základně Mihail Kogălniceanu sedm letounů F-18, tankovací letoun A400M a v závěrečné fázi mise také tři vrtulníky NH-90 určené k plnění úkolů v oblasti boje proti bezpilotním prostředkům.
Nová rotace navazuje na alianční aktivity zvýšené bdělosti Eastern Sentry a má posílit odstrašení i kolektivní obranu na východním křídle Aliance. Velitel španělského kontingentu podplukovník Alberto Calvo uvedl, že kolektivní obrana není abstraktním principem, ale každodenní odpovědností vyžadující trvalou přítomnost, připravenost a důvěryhodnost.
NATO v rámci systému IAMD propojuje pohotovostní stíhací letouny, pozemní a námořní prostředky protivzdušné a protiraketové obrany i systémy určené k ničení bezpilotních prostředků, čímž zvyšuje schopnost reagovat na rychle se měnící bezpečnostní prostředí.
Zdroj: NATO Allied Air Command (Belgie)