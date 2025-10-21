Podle agentury Bloomberg to potvrdil italský ministr obrany Guido Crosetto, jenž navrhl uzavřené jednání ministrů obrany členských států. Italské ministerstvo se k informacím zatím oficiálně nevyjádřilo.
Řím původně účast v programu odmítal s argumentem, že Kyjev má již dostatek kanálů k získávání vojenské pomoci. Postoj vlády se však změnil – mimo jiné z obav, aby Itálie nezůstala stranou, pokud by se PURL stal hlavním nástrojem podpory mezi spojenci. Země dosud poskytla Ukrajině nejméně deset balíků vojenské pomoci, včetně systémů protivzdušné obrany SAMP/T. Italská premiérka Giorgia Meloni přitom zdůrazňuje politickou solidaritu s Ukrajinou.
Současně švédský ministr obrany varoval, že Evropa se musí připravit na reálnou hrozbu konfliktu s Ruskem a přejít do válečného režimu. Připomněl, že až devadesát procent Švédů podporuje zvýšení obranných výdajů i pokračující pomoc Kyjevu.
Zdroj: UNITED24 (Ukrajina)