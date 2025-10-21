natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Itálie mění postoj a zapojí se do programu NATO na podporu Ukrajiny

    21. října 2025  15:52
    Itálie oznámila ochotu financovat americké zbraně pro Ukrajinu v rámci programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Seznam prioritních požadavků Ukrajiny), který koordinuje Severoatlantická aliance.  

    Italská akrobatická skupina Frecce Tricolori | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

    Podle agentury Bloomberg to potvrdil italský ministr obrany Guido Crosetto, jenž navrhl uzavřené jednání ministrů obrany členských států. Italské ministerstvo se k informacím zatím oficiálně nevyjádřilo.

    Řím původně účast v programu odmítal s argumentem, že Kyjev má již dostatek kanálů k získávání vojenské pomoci. Postoj vlády se však změnil – mimo jiné z obav, aby Itálie nezůstala stranou, pokud by se PURL stal hlavním nástrojem podpory mezi spojenci. Země dosud poskytla Ukrajině nejméně deset balíků vojenské pomoci, včetně systémů protivzdušné obrany SAMP/T. Italská premiérka Giorgia Meloni přitom zdůrazňuje politickou solidaritu s Ukrajinou.

    Současně švédský ministr obrany varoval, že Evropa se musí připravit na reálnou hrozbu konfliktu s Ruskem a přejít do válečného režimu. Připomněl, že až devadesát procent Švédů podporuje zvýšení obranných výdajů i pokračující pomoc Kyjevu.

    Zdroj: UNITED24 (Ukrajina)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media