    6. února 2026  15:37
    Italský ministr zahraničí Antonio Tajani oznámil, že bezpečnostní složky zmařily sérii kybernetických útoků ruského původu, které mířily na zastupitelské úřady Itálie v zahraničí, včetně Washingtonu, a také na objekty spojené se zimními olympijskými hrami, například hotely v Cortině d’Ampezzo.  

    Verbování ruských agentů pro sabotáže v Evropě přes síť Telegram. Ilustrační snímek. | foto: natoaktual.cz

    Podobné útoky byly zaznamenány i při minulých olympiádách v Paříži v roce 2024 a v Pchjongčchangu v roce 2018. Zákaz účasti Ruska na olympijských hrách, ať už kvůli dopingovým aférám, nebo kvůli válce proti Ukrajině, jsou považovány za jeden z motivů těchto útoků.

    Zimní olympijské hry se konají od 6. do 22. února v Miláně a oblasti Cortina d’Ampezzo. Očekávají se přibližně dva miliony návštěvníků a úřady počítají i s protesty zaměřenými na ekologické dopady her či protesty proti účasti Izraele. Centrum Milána bude vyhlášeno „červenou zónou“ s omezeným pohybem osob a dopravy, posíleny byly kontroly na hranicích, nádražích i v olympijských areálech.

    Na zajištění bezpečnosti se podílí přibližně 6 000 policistů a 2 000 vojáků, nasazeny jsou i armádní prostředky, včetně dronů, radarů a letecké techniky. Koordinaci všech opatření zajišťuje nepřetržitě fungující operační centrum v Římě ve spolupráci s italskými i zahraničními bezpečnostními složkami.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    dkr; natoaktual.cz

