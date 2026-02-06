Podobné útoky byly zaznamenány i při minulých olympiádách v Paříži v roce 2024 a v Pchjongčchangu v roce 2018. Zákaz účasti Ruska na olympijských hrách, ať už kvůli dopingovým aférám, nebo kvůli válce proti Ukrajině, jsou považovány za jeden z motivů těchto útoků.
Zimní olympijské hry se konají od 6. do 22. února v Miláně a oblasti Cortina d’Ampezzo. Očekávají se přibližně dva miliony návštěvníků a úřady počítají i s protesty zaměřenými na ekologické dopady her či protesty proti účasti Izraele. Centrum Milána bude vyhlášeno „červenou zónou“ s omezeným pohybem osob a dopravy, posíleny byly kontroly na hranicích, nádražích i v olympijských areálech.
Na zajištění bezpečnosti se podílí přibližně 6 000 policistů a 2 000 vojáků, nasazeny jsou i armádní prostředky, včetně dronů, radarů a letecké techniky. Koordinaci všech opatření zajišťuje nepřetržitě fungující operační centrum v Římě ve spolupráci s italskými i zahraničními bezpečnostními složkami.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)