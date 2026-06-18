Nasazení proběhne v rámci obranných plánů Severoatlantické aliance na posílení aliančních kapacit protivzdušné obrany.
Podle prohlášení italského ministerstva obrany má rozmístění posílit solidaritu uvnitř NATO a kolektivní bezpečnost v regionu.
Systém protivzdušné obrany SAMP/T je protiletadlový a protiraketový systém středního a dlouhého dosahu, který společně vyvinuly Itálie a Francie. Je navržen k neutralizaci širokého spektra vzdušných hrozeb, včetně letadel, vrtulníků, bezpilotních letadel a taktických balistických raket.
Zdroj: Daily Sabah (Turecko)