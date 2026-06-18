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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Itálie nasadí systém protivzdušné obrany SAMP/T v Turecku

    18. června 2026  10:50
    Itálie nasadí systém protivzdušné obrany SAMP/T v turecké provincii Konya.  

    ilustrační foto. | foto: NATO - International Military Staff

    Nasazení proběhne v rámci obranných plánů Severoatlantické aliance na posílení aliančních kapacit protivzdušné obrany.

    Podle prohlášení italského ministerstva obrany má rozmístění posílit solidaritu uvnitř NATO a kolektivní bezpečnost v regionu.

    Systém protivzdušné obrany SAMP/T je protiletadlový a protiraketový systém středního a dlouhého dosahu, který společně vyvinuly Itálie a Francie. Je navržen k neutralizaci širokého spektra vzdušných hrozeb, včetně letadel, vrtulníků, bezpilotních letadel a taktických balistických raket.

    Zdroj: Daily Sabah (Turecko)

    rku; natoaktual.cz

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