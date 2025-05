Itálie usiluje o zařazení mostu do evropského Akčního plánu pro vojenskou mobilitu, který financuje dopravní koridory umožňující rychlé nasazení vojenských sil napříč Evropskou unií. Její snažení by mohlo odblokovat další finanční prostředky EU a zároveň umožnit Itálii započítat projekt do svých obranných výdajů, a tím splnit požadavky Severoatlantické aliance na výši obranných výdajů.

Kritici ale dlouhodobě upozorňují na závažné ekologické a seizmické problémy v oblasti. Výstavba mostu by zasáhla do chráněných území sítě Natura 2000. Messinská úžina a její okolí také patří k nejaktivnějším seizmickým zónám v Evropě. Odborníci navíc zpochybňují jeho skutečný strategický vojenský přínos pro NATO, podle nich postrádá logiku. O osudu projektu rozhodne Evropská komise.

Zdroj: Euractiv (Belgie)