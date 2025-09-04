natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Italský most u Messiny vyvolal spor s USA o výdaje NATO

    4. září 2025  14:41
    Spojené státy americké varovaly evropské spojence, aby se nesnažili uměle navyšovat své obranné výdaje.  

    Italská akrobatická skupina Frecce Tricolori | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

     Podle amerického velvyslance při Severoatlantické alianci Matthewa Whitakera se několik států uchyluje k velmi širokému výkladu pojmu obranné náklady. Kritika míří především na Itálii, která uvažuje o zařazení mostu přes Messinskou úžinu mezi vojenské investice.

    Projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur má spojit Sicílii s pevninskou Itálií. Ministr dopravy Matteo Salvini jej označuje za duálně využitelný – jak pro civilní, tak pro vojenské/obranné účely.

    „To, že může mít dvojí využití, také z bezpečnostních důvodů, je zřejmé,“ uvedl Salvini. Podle něj by proto mohl být započítán do obranných výdajů. Ministerstvo infrastruktury se však snažilo uklidnit situaci a uvedlo, že financování z NATO není nezbytné.

    Opozice plán odmítá. Poslanec Pasquale Tridico z Hnutí pěti hvězd připomněl zanedbanou infrastrukturu v Kalábrii a označil most za katedrálu v poušti. Podle poslance Zelených Angela Bonelliho ukazuje kritika NATO, že vládní argumenty o strategické hodnotě mostu jsou pohádka.

    Zdroj: Euractiv (Belgie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media