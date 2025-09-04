Podle amerického velvyslance při Severoatlantické alianci Matthewa Whitakera se několik států uchyluje k velmi širokému výkladu pojmu obranné náklady. Kritika míří především na Itálii, která uvažuje o zařazení mostu přes Messinskou úžinu mezi vojenské investice.
Projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur má spojit Sicílii s pevninskou Itálií. Ministr dopravy Matteo Salvini jej označuje za duálně využitelný – jak pro civilní, tak pro vojenské/obranné účely.
„To, že může mít dvojí využití, také z bezpečnostních důvodů, je zřejmé,“ uvedl Salvini. Podle něj by proto mohl být započítán do obranných výdajů. Ministerstvo infrastruktury se však snažilo uklidnit situaci a uvedlo, že financování z NATO není nezbytné.
Opozice plán odmítá. Poslanec Pasquale Tridico z Hnutí pěti hvězd připomněl zanedbanou infrastrukturu v Kalábrii a označil most za katedrálu v poušti. Podle poslance Zelených Angela Bonelliho ukazuje kritika NATO, že vládní argumenty o strategické hodnotě mostu jsou pohádka.
Zdroj: Euractiv (Belgie)