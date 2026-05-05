Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Meloni vyzývá Evropu k posílení bezpečnosti

    5. května 2026  16:12
    Italská premiérka Giorgia Meloni upozornila na nejistotu ohledně budoucího zapojení USA v Severoatlantické alianci a vyzvala Evropu k posílení vlastní obrany.  

    Italská premiérka Giorgia Meloni | foto: governo.it

    Reagovala na debaty ve Spojených státech o možném omezení angažmá v Evropě.

    Meloni uvedla, že EU musí převzít větší odpovědnost a zlepšit schopnost předvídat krize, nikoli na ně pouze reagovat. Varovala, že nezvládnuté výzvy mohou oslabit důvěru veřejnosti v instituce.

    Zároveň odmítla případné stažení amerických sil z Evropy a zdůraznila, že Itálie dlouhodobě plní své závazky v NATO, včetně misí v zahraničí. Premiérka také vyzvala k větší pozornosti vůči Středomoří a Africe, které považuje za klíčové pro bezpečnost i energetiku Evropy.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

