Reagovala na debaty ve Spojených státech o možném omezení angažmá v Evropě.
Meloni uvedla, že EU musí převzít větší odpovědnost a zlepšit schopnost předvídat krize, nikoli na ně pouze reagovat. Varovala, že nezvládnuté výzvy mohou oslabit důvěru veřejnosti v instituce.
Zároveň odmítla případné stažení amerických sil z Evropy a zdůraznila, že Itálie dlouhodobě plní své závazky v NATO, včetně misí v zahraničí. Premiérka také vyzvala k větší pozornosti vůči Středomoří a Africe, které považuje za klíčové pro bezpečnost i energetiku Evropy.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)