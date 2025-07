Nové ambiciózní cíle výdajů Severoatlantické aliance na obranu navrátily konverzaci o zařazení stavby dlouho diskutovaného mostu na Sicílii přes Messinskou úžinu v hodnotě 13,5 miliard eur mezi vojenské výdaje. Itálie patří mezi státy NATO, které vydávají na obranu nejméně. V roce 2024 to bylo pouze 1,49 % HDP. Nový cíl zvýšit tyto výdaje do roku 2035 na 5 % tak působí téměř nedosažitelně. Podle některých italských politiků, a především členů vlády premiérky Giorgie Meloni, by zde mohla pomoct stavba již zmíněného mostu. Až 1,5 % z celkových výdajů NATO na obranu lze směřovat na širší strategickou odolnost, včetně infrastruktury.

Podle ministra zahraničí Antonia Tajaniho a ministra dopravy Mattea Salviniho má most strategický význam pro Alianci. Nešlo by tak pouze o ekonomický projekt. Pokud by byl most podle vládní zprávy z dubna 2025 postaven, umožnil by rychlejší přesun vojsk a techniky a posílil vojenskou mobilitu. O zařazení výstavby mostu mezi bezpečnostní projekty zatím nebylo učiněno žádné formální rozhodnutí.

Stavba mostu je desítky let odkládána kvůli vysokým nákladům na jeho výstavbu, rizikům spojeným se seizmickou aktivitou a problémy s nutným přesunem obyvatel. Opoziční strany jsou jak proti výstavbě mostu, tak i jeho zařazení mezi vojenské výdaje.

„Je to výsměch občanům a závazkům v rámci NATO. Pochybuji, že tenhle vládní bluf bude přijat,“ řekl europoslanec z levicově-populistického Hnutí pěti hvězd Giuseppe Antoci. Dalším argumentem proti je, že most by spojoval dvě z nejchudších oblastí Itálie, které navíc nemají efektivní dopravní infrastrukturu. Kritici stavby mostu tvrdí, že investice do místních silnic a železnic je mnohem naléhavější. Vládní koalice v čele s Meloni je však rozhodnutá stavbu mostu nadále podporovat.

