    19. listopadu 2025  16:00
    Více než 1 000 vojáků a 50 letadel z Itálie, Francie, Řecka, Velké Británie a Spojených států se ve dnech 3.–14. listopadu zapojilo do společného cvičení „Falcon Strike 2025“ ve Středozemním moři.  

    Britský Eurofighter vyzbrojený dvojicí střel Storm Shadow | foto: @MBDA

    Manévry probíhaly z italské letecké základny Amendola u Foggie i z dalších italských základen. Během cvičení bylo provedeno přibližně 460 bojových letů a dohromady přes 1 000 letových hodin.

    „Falcon Strike 2025“ prověřil operační připravenost a efektivitu aliančních leteckých sil v náročných scénářích zaměřených na ochranu a obranu vzdušného prostoru. Cvičení zahrnovalo integrované nasazení vzdušných, námořních i pozemních prostředků, a to včetně letounů čtvrté a páté generace. Zapojilo se také italské námořnictvo a britské královské námořnictvo.

    Zdroj: NATO

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

