Manévry probíhaly z italské letecké základny Amendola u Foggie i z dalších italských základen. Během cvičení bylo provedeno přibližně 460 bojových letů a dohromady přes 1 000 letových hodin.
„Falcon Strike 2025“ prověřil operační připravenost a efektivitu aliančních leteckých sil v náročných scénářích zaměřených na ochranu a obranu vzdušného prostoru. Cvičení zahrnovalo integrované nasazení vzdušných, námořních i pozemních prostředků, a to včetně letounů čtvrté a páté generace. Zapojilo se také italské námořnictvo a britské královské námořnictvo.
Zdroj: NATO