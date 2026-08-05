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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Itálie definuje vojenskou kybernetickou doménu

    5. srpna 2026  15:49
    Itálie připravuje nový právní rámec, který formálně ustanoví národní vojenskou kybernetickou doménu.  

    Bojový letoun Tornado italského letectva (ilustrační foto). | foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Daryl Knee

    Návrh legislativy si klade za cíl odstranit překrývání pravomocí institucí jasným rozdělením odpovědností mezi armádními, civilními a zpravodajskými úřady a posílit schopnost ozbrojených sil plánovat a provádět obranné kybernetické operace.

    Novela dále zavádí opatření na podporu obranných technologií. Upravuje mimo jiné operační využití vojenských bezpilotních systémů a zakládá speciální fond pro vojenský vědecko-technologický výzkum s počáteční roční alokací 10 milionů eur od roku 2026.

    Reforma odráží širší snahy Říma posílit svou připravenost na kybernetické a hybridní hrozby.

    Zdroj: Decode39 (Itálie)

    rku; natoaktual.cz

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