Návrh legislativy si klade za cíl odstranit překrývání pravomocí institucí jasným rozdělením odpovědností mezi armádními, civilními a zpravodajskými úřady a posílit schopnost ozbrojených sil plánovat a provádět obranné kybernetické operace.
Novela dále zavádí opatření na podporu obranných technologií. Upravuje mimo jiné operační využití vojenských bezpilotních systémů a zakládá speciální fond pro vojenský vědecko-technologický výzkum s počáteční roční alokací 10 milionů eur od roku 2026.
Reforma odráží širší snahy Říma posílit svou připravenost na kybernetické a hybridní hrozby.
Zdroj: Decode39 (Itálie)