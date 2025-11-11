natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Island přetváří mapu arktické bezpečnosti

    11. listopadu 2025  11:04
    Island se i bez stálé armády stává důležitým hráčem v severoatlantickém prostoru.  

    Americká námořní pěchota nacvičuje vylodění na Islandu | foto: NATO Photos

    V červnu 2023 se stal prvním členem Severoatlantické aliance, který uzavřel velvyslanectví v Rusku – krok, jenž Moskva označila za zničení veškeré rusko-islandské spolupráce. Reykjavík však zůstal neochvějný a nadále podporuje Ukrajinu výcvikem personálu, humanitární pomocí či účastí v alianční misi bezpečnostní pomoci. Island zároveň posílil svou pozici v rámci formátu Nordic-Baltic Eight, který propojuje pět severských a tři pobaltské země.

    Arktida se stává dějištěm rostoucí rivality. Dánsko a Norsko čelí tlaku Moskvy i nejistotám vyvolaným výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o Grónsku. Island, ležící mezi Grónskem a Špicberky, si však udržuje stabilitu – jeho homogenní společnost, suverenita a strategická poloha z něj činí bezpečný bod severního křídla NATO. Ekonomicky zůstává závislý na rybolovu, což komplikuje vztah s EU, nicméně po volbách v roce 2024 nová vláda zvažuje obnovení přístupových rozhovorů a vyhlášení referenda do roku 2027.

    Země je chráněna především členstvím v NATO a bilaterální obrannou dohodou s USA z roku 1951. Po odchodu amerických sil v roce 2006 se Island připojil k severské obrané spolupráci NORDEFCO, která položila základ současné seversko-baltské koordinace. Nejpravděpodobnější scénář bude podle analytiků ten, že Island zůstane pevně zakotven v transatlantické bezpečnostní architektuře a odolá jak ruským, tak čínským vlivům.

    Zdroj: GIS Reports Online (Švýcarsko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media