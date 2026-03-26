    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zaměří se Volkswagen na výrobu částí systému Iron Dome?

    26. března 2026  17:10
    Volkswagen jedná s izraelskou obrannou společností Rafael Advanced Defense Systems o možné spolupráci, která by vedla k přesměrování části výroby z automobilového průmyslu na obranné technologie.  

    Německý parlament. | foto: Wikimedia / Cezary Piwowarski

    Podle exkluzivní zprávy v tisku, která se odvolává na zdroje obeznámené s plánem, firmy zvažují přeměnu slábnoucího závodu Volkswagenu v Osnabrücku na provoz, kde by se vyráběly komponenty pro systém protivzdušné obrany Iron Dome.

    Začátkem tohoto měsíce koncern Volkswagen oznámil, že do roku 2030 plánuje v Německu zrušit 50 tisíc pracovních míst poté, co jeho zisky klesly na nejnižší úroveň za posledních deset let. Evropské automobilky se v posledních letech potýkají s řadou problémů, od komplikací spojených s elektrifikací po rostoucí konkurenci z Číny.

    Pokud by se spolupráce mezi Volkswagenem a společností Rafael Advanced Defense Systems potvrdila, šlo by zatím o nejvýraznější příklad toho, jak se velký průmyslový podnik odklání od svého tradičního zaměření směrem k nyní prosperujícímu obrannému sektoru.

    Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se hodnota evropských obranných firem zdvojnásobila, v některých případech dokonce ztrojnásobila.

    Podle zprávy deníku Financial Times by továrna nevyráběla samotné rakety, ale vojenská vozidla a další komponenty pro systém Iron Dome.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media