Podle exkluzivní zprávy v tisku, která se odvolává na zdroje obeznámené s plánem, firmy zvažují přeměnu slábnoucího závodu Volkswagenu v Osnabrücku na provoz, kde by se vyráběly komponenty pro systém protivzdušné obrany Iron Dome.
Začátkem tohoto měsíce koncern Volkswagen oznámil, že do roku 2030 plánuje v Německu zrušit 50 tisíc pracovních míst poté, co jeho zisky klesly na nejnižší úroveň za posledních deset let. Evropské automobilky se v posledních letech potýkají s řadou problémů, od komplikací spojených s elektrifikací po rostoucí konkurenci z Číny.
Pokud by se spolupráce mezi Volkswagenem a společností Rafael Advanced Defense Systems potvrdila, šlo by zatím o nejvýraznější příklad toho, jak se velký průmyslový podnik odklání od svého tradičního zaměření směrem k nyní prosperujícímu obrannému sektoru.
Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se hodnota evropských obranných firem zdvojnásobila, v některých případech dokonce ztrojnásobila.
Podle zprávy deníku Financial Times by továrna nevyráběla samotné rakety, ale vojenská vozidla a další komponenty pro systém Iron Dome.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)