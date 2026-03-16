    Válka s Íránem vyčerpává zásoby protiraketové munice

    16. března 2026  11:55
    Válka Spojených států a Izraele proti Íránu začíná po dvou týdnech vyvolávat obavy z nedostatku protiraketové munice.  

    Trosky íránské balistické střely zneškodněné nad Mrtvým mořem. | foto: @fab_hinz

    Obě strany přitom přesný stav svých zásob přísně tají, protože jde o klíčovou součást vojenské strategie. Nejasné zůstává, kolik střel a dronů má Teherán ještě k dispozici a jak dlouho budou Izrael a státy Perského zálivu schopny se proti útokům bránit.

    Obavy z vyčerpání zásob existovaly už před zahájením operace. Po takzvané dvanáctidenní válce v červnu 2025 byly izraelské zásoby střel Arrow, určených k ničení balistických raket ve velkých výškách, výrazně sníženy. Podle vojenských zdrojů by Izrael nemohl zahájit další operace bez amerických posil, které zahrnovaly dodatečné obranné systémy a munici.

    Jedním z nejznámějších systémů protivzdušné obrany je Patriot s dosahem patnáct až dvacet pět kilometrů, určený k ochraně strategické infrastruktury a měst. Další obranu zajišťují systémy THAAD a Aegis, jejichž střely mohou zachytit cíle na vzdálenost až sto padesát a pět set kilometrů. Tyto technologie jsou velmi nákladné, stojí miliony až desítky milionů dolarů, a armády proto udržují jen omezené zásoby.

    Zdroj: Le Monde (Francie)

    vst; natoaktual.cz

