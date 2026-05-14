Podle ISW Teherán propojuje přípravy na případný konflikt s opatřeními proti domácím nepokojům.
Íránské ozbrojené síly zároveň podle zpráv stále disponují přibližně 70 % předválečných raketových zásob a obnovily provoz většiny raketových základen v oblasti Hormuzského průlivu. ISW také uvádí, že Teherán přesouvá část vojenských prostředků do zemí, o nichž předpokládá, že by se nestaly cílem amerických úderů.
Mírová jednání zůstávají bez výsledku. Írán požaduje záruky proti budoucím útokům a uznání své svrchovanosti nad Hormuzským průlivem. Prezident Donald Trump označil příměří za velmi nestabilní a prohlásil, že má jen minimální šanci na přežití.
Íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf vyzval Washington k přijetí íránského návrhu, jinak podle něj jednání skončí neúspěchem. Pentagon současně oznámil, že náklady války vzrostly téměř na 29 miliard dolarů.
Zdroj: Euronews (Francie)