natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Írán se připravuje na obnovení války i možné nepokoje

    14. května 2026  19:30
    Americký think tank Institute for the Study of War (ISW) uvedl, že Írán se pravděpodobně připravuje na obnovení bojů se Spojenými státy a Izraelem. Jako důkaz zmiňuje přesuny techniky a cvičení Revolučních gard zaměřené na vnitřní bezpečnost i možné nové operace v Perském zálivu.  

    Íránský bezpilotní letoun Mohajer-6 | foto: wikimedia

    Podle ISW Teherán propojuje přípravy na případný konflikt s opatřeními proti domácím nepokojům.

    Íránské ozbrojené síly zároveň podle zpráv stále disponují přibližně 70 % předválečných raketových zásob a obnovily provoz většiny raketových základen v oblasti Hormuzského průlivu. ISW také uvádí, že Teherán přesouvá část vojenských prostředků do zemí, o nichž předpokládá, že by se nestaly cílem amerických úderů.

    Mírová jednání zůstávají bez výsledku. Írán požaduje záruky proti budoucím útokům a uznání své svrchovanosti nad Hormuzským průlivem. Prezident Donald Trump označil příměří za velmi nestabilní a prohlásil, že má jen minimální šanci na přežití.

    Íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf vyzval Washington k přijetí íránského návrhu, jinak podle něj jednání skončí neúspěchem. Pentagon současně oznámil, že náklady války vzrostly téměř na 29 miliard dolarů.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    dkr; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media