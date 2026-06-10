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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Írán zaútočil na americké cíle v Perském zálivu

    10. června 2026  19:53
    Íránské Revoluční gardy oznámily útoky na americké vojenské cíle v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku a zároveň uvedly, že zasáhly také další objekty spojené s americkou armádou v regionu.  

    ilustrační foto. | foto: @IDF

    Podle Teheránu šlo o odvetu za předchozí americké údery na cíle v jižním Íránu.

    Americká armáda uvedla, že její operace byly sebeobranou po sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Centrální velitelství USA oznámilo zásahy proti íránské protivzdušné obraně, radarům a řídicím stanovištím v oblasti průlivu.

    Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí varoval, že Teherán nenechá žádný útok ani hrozbu bez odpovědi. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán promarnil příležitost k dohodě a nyní za to zaplatí. Írán zároveň pohrozil dalšími útoky, pokud budou americké údery pokračovat.

    Rusko i Čína vyzvaly ke zdrženlivosti. Analytici však nevylučují, že jednání mezi Washingtonem a Teheránem budou pokračovat.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

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