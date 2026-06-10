Podle Teheránu šlo o odvetu za předchozí americké údery na cíle v jižním Íránu.
Americká armáda uvedla, že její operace byly sebeobranou po sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Centrální velitelství USA oznámilo zásahy proti íránské protivzdušné obraně, radarům a řídicím stanovištím v oblasti průlivu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí varoval, že Teherán nenechá žádný útok ani hrozbu bez odpovědi. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Írán promarnil příležitost k dohodě a nyní za to zaplatí. Írán zároveň pohrozil dalšími útoky, pokud budou americké údery pokračovat.
Rusko i Čína vyzvaly ke zdrženlivosti. Analytici však nevylučují, že jednání mezi Washingtonem a Teheránem budou pokračovat.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)