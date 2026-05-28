    Írán hlásí útok na americkou základnu po nových úderech USA

    28. května 2026  17:55
    Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americkou leteckou základnu v regionu.  

    Írán (ilustrační foto) | foto: Flickr/yeowatzup

    Reagovaly tak na nové americké údery na jihu Íránu, mimo jiné v okolí strategického přístavu Bandar Abbás. Americké centrální velení tvrdí, že šlo o obrannou akci a že jeho síly zároveň sestřelily několik íránských dronů nad Hormuzským průlivem.

    Írán útoky odsoudil jako vážné porušení příměří a slíbil, že na „akty nepřátelství“ odpoví. Napětí se dál soustředí kolem Hormuzského průlivu, kterým běžně prochází významná část světového obchodu s ropou a zkapalněným zemním plynem. Spojené státy mezitím uvalily sankce na íránský orgán „Úřad pro správu Perského zálivu“ vybírající platby od lodí proplouvajících průlivem.

    Obnovené útoky ohrožují křehké příměří mezi USA a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán podle něj chce dohodu, ale zatím jí nedosáhl. Zároveň varoval, že Spojené státy mohou v útocích pokračovat, pokud Teherán nepřistoupí na americké podmínky.

    Zdroj: BBC (Velká Británie)

    aam; natoaktual.cz

