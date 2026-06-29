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    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Írán a USA se dohodly na zastavení útoků a obnově jednání

    29. června 2026  11:46
    Írán a Spojené státy americké se dohodly na zastavení nedávných bojů v Perském zálivu a obnovení jednání ohledně jejich vzájemného sporu.  

    Manévry iránského námořnictva v Hormuzském průlivu | foto: Záběry iránské televize

    Jednání by se mělo uskutečnit v Kataru.

    Návrat k diplomacii by následoval po několika dnech útoků a protiútoků, jež rozpoutal íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu ve čtvrtek 25. června. USA i Írán se vzájemně obviňují z porušení dočasného příměří. Írán v neděli 28. června odpálil rakety a drony na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu krátce poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil, že zlikviduje íránské vedení, pokud nedodrží dohodu o ukončení války. USA útoky opětovaly.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    rku; natoaktual.cz

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