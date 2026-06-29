Jednání by se mělo uskutečnit v Kataru.
Návrat k diplomacii by následoval po několika dnech útoků a protiútoků, jež rozpoutal íránský útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu ve čtvrtek 25. června. USA i Írán se vzájemně obviňují z porušení dočasného příměří. Írán v neděli 28. června odpálil rakety a drony na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu krátce poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil, že zlikviduje íránské vedení, pokud nedodrží dohodu o ukončení války. USA útoky opětovaly.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)