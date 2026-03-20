natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Obrana proti dronům: co může nabídnout Ukrajina

    20. března 2026  16:00
    Válka s Íránem ukázala omezenou účinnost drahých systémů protivzdušné obrany proti masovým dronovým útokům.  

    Ukrajinská protivzdušná obrana proti ruským dronům | foto: @Defense_U

    Ukrajina si během války s Ruskem osvojila levnější a efektivnější způsoby boje. Mezinárodní zájem vyvolávají zejména stíhací drony a praktické zkušenosti Ukrajinců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je právě ukrajinské know-how klíčové pro zachycení útoků dronů typu Šáhid.

    Zájem o ukrajinské technologie však může být dočasný, protože řešení jsou relativně snadno kopírovatelná. Ukrajina již obdržela žádosti o spolupráci od řady zemí a poskytla konkrétní podporu, například nasazením expertů v Jordánsku. Sdílení zkušeností ale závisí na tom, zda tím nebude ohrožena vlastní obranyschopnost země.

    Ukrajina nabízí nejen technologie, ale i výcvik specialistů přímo na místě, který trvá přibližně pět měsíců. Kyjev na oplátku od partnerů očekává posílení ukrajinské protivzdušné obrany a diplomatickou podporu.

    Export dronů zůstává komplikovaný, přestože by mohl podpořit domácí průmysl. Vláda jedná o novém exportním modelu, který by umožnil růst výroby, přilákal investice a posílil jak ukrajinskou obranu, tak bezpečnost jejích partnerů.

    Zdroj: Deutsche Welle (Německo)

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media