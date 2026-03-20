Ukrajina si během války s Ruskem osvojila levnější a efektivnější způsoby boje. Mezinárodní zájem vyvolávají zejména stíhací drony a praktické zkušenosti Ukrajinců. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je právě ukrajinské know-how klíčové pro zachycení útoků dronů typu Šáhid.
Zájem o ukrajinské technologie však může být dočasný, protože řešení jsou relativně snadno kopírovatelná. Ukrajina již obdržela žádosti o spolupráci od řady zemí a poskytla konkrétní podporu, například nasazením expertů v Jordánsku. Sdílení zkušeností ale závisí na tom, zda tím nebude ohrožena vlastní obranyschopnost země.
Ukrajina nabízí nejen technologie, ale i výcvik specialistů přímo na místě, který trvá přibližně pět měsíců. Kyjev na oplátku od partnerů očekává posílení ukrajinské protivzdušné obrany a diplomatickou podporu.
Export dronů zůstává komplikovaný, přestože by mohl podpořit domácí průmysl. Vláda jedná o novém exportním modelu, který by umožnil růst výroby, přilákal investice a posílil jak ukrajinskou obranu, tak bezpečnost jejích partnerů.
Zdroj: Deutsche Welle (Německo)