Podle analytiků by šlo o vysoce nákladný strategický hazard. Teherán od začátku konfliktu útočil na Izrael a cíle v Iráku, Jordánsku a šesti státech Perského zálivu, nikoli však na Turecko - členskou zemi Severoatlantické aliance. Na jeho území se nachází například základna Incirlik či Kurecik s radarovým systémem včasného varování.
Podle Gonul Tol z Middle East Institute by útok na zemi NATO představoval riskantnější krok. „Přímý vojenský krok proti Turecku by riskoval vyvolání symetrické reakce Ankary. To by mohlo konflikt posunout za hranice zvládnutelnosti,“ řekl Arif Keskin z Ankarské univerzity. „Útok na člena NATO by rovněž mohl aktivovat mechanismy kolektivní obrany Aliance, což by dramaticky zvýšilo strategické náklady,“ dodal.
Serhan Afacan z výzkumného centra IRAM míní, že riziko by bylo pro Teherán extrémně vysoké politicky i vojensky.
Turecko se podle expertů snaží udržet neutrální postoj a může hrát roli v diplomatickém zprostředkování. Útok by podle nich omezil íránský manévrovací prostor a uzavřel jednu z posledních cest ke zmírnění napětí.
Zdroj: France 24 (Francie)