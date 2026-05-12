    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Trump zvažuje obnovení vojenských operací proti Íránu

    12. května 2026  18:41
    Prezident Spojených států Donald Trump podle médií stále vážněji zvažuje obnovení vojenských operací proti Íránu, které byly pozastaveny od dubna.  

    Írán (ilustrační foto) | foto: Flickr/yeowatzup

    Důvodem má být frustrace z pokračujícího uzavření Hormuzského průlivu a z íránského přístupu k jednáním o ukončení konfliktu. Trump označil nejnovější íránskou reakci na americký návrh míru za „zcela nepřijatelnou“.

    Podle zdrojů CNN někteří představitelé Pentagonu prosazují tvrdší postup včetně cílených úderů, které by oslabily pozici Íránu při vyjednávání. Jiní členové administrativy naopak podporují pokračování diplomatických snah. Regionální představitelé se zároveň snažili Teheránu naznačit, že jde o poslední možnost dosáhnout diplomatického řešení.

    Írán mezitím varoval, že je připraven reagovat na jakoukoli agresi. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf uvedl, že armáda je připravena na všechny možnosti. „Jakýkoli jiný přístup bude naprosto bezvýsledný; nepřinese nic jiného než jedno selhání za druhým,“ napsal Ghalibaf. Trump podle CNN jednal se svým týmem pro národní bezpečnost o dalších možnostech postupu.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

