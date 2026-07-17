Boje dále zpochybňují platnost předběžné dohody mezi Washingtonem a Teheránem, přičemž obě strany se navzájem obviňují z jejího porušování.
Íránské Revoluční gardy oznámily útoky na cíle spojené s americkými silami v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Státy Perského zálivu mezitím posilují protivzdušnou obranu a ochranu kritické infrastruktury. Íránští představitelé varovali, že pokud budou americké útoky pokračovat, rozšíří své operace do dalších oblastí.
Bílý dům uvedl, že americký prezident Donald Trump je připraven volat Írán k odpovědnosti za útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu, zároveň však zůstává otevřený diplomacii. Íránské ministerstvo zahraničí naopak oznámilo, že se nyní soustředí výhradně na obranu země a s Washingtonem neplánuje jednat.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)