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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Írán varuje před rozšířením války po dalších amerických úderech

    17. července 2026  18:29
    Sedm obětí si podle íránských úřadů vyžádala další vlna amerických úderů na jih Íránu, které zasáhly mimo jiné most v provincii Hormozgán, letiště a komunikační infrastrukturu. Americké Centrální velení uvedlo, že cílem šesté po sobě jdoucí noci útoků bylo dále oslabit íránské vojenské schopnosti.  

    Start letounů F/A-18 z paluby letadlové lodi USS George H.W. Bush (CVN 77) k úderům na Írán | foto: @CENTCOM

    Boje dále zpochybňují platnost předběžné dohody mezi Washingtonem a Teheránem, přičemž obě strany se navzájem obviňují z jejího porušování.

    Íránské Revoluční gardy oznámily útoky na cíle spojené s americkými silami v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. Státy Perského zálivu mezitím posilují protivzdušnou obranu a ochranu kritické infrastruktury. Íránští představitelé varovali, že pokud budou americké útoky pokračovat, rozšíří své operace do dalších oblastí.

    Bílý dům uvedl, že americký prezident Donald Trump je připraven volat Írán k odpovědnosti za útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu, zároveň však zůstává otevřený diplomacii. Íránské ministerstvo zahraničí naopak oznámilo, že se nyní soustředí výhradně na obranu země a s Washingtonem neplánuje jednat.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

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