    Rusko a Čína poskytují vojenskou spolupráci Íránu

    17. března 2026  16:09
    Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že Rusko a Čína poskytují Teheránu podporu včetně vojenské spolupráce.  

    Íránská verze letounu MiG-21 | foto: Wikimedia

    Obě země označil za strategické partnery v době konfliktu s USA a Izraelem a zdůraznil pokračující spolupráci na politické, ekonomické i vojenské úrovni. Americký prezident Donald Trump zároveň připustil, že Rusko může Íránu „trochu“ pomáhat.

    Vztahy mezi Íránem, Ruskem a Čínou se v posledním desetiletí posílily. Írán dodává Rusku drony využívané ve válce na Ukrajině a obě země spolupracovaly i v Sýrii. S Čínou uzavřel Írán dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci zaměřenou na dodávky ropy.

    Arakčí se vyjádřil také k situaci v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy a plynu. Uvedl, že průliv není uzavřen, ale omezení se týkají lodí Spojených států, Izraele a jejich spojenců. Napětí v oblasti přispělo k růstu cen ropy nad 100 dolarů za barel.

    Zdroj: Politico (Belgie)

    dkr; natoaktual.cz

