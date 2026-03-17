Obě země označil za strategické partnery v době konfliktu s USA a Izraelem a zdůraznil pokračující spolupráci na politické, ekonomické i vojenské úrovni. Americký prezident Donald Trump zároveň připustil, že Rusko může Íránu „trochu“ pomáhat.
Vztahy mezi Íránem, Ruskem a Čínou se v posledním desetiletí posílily. Írán dodává Rusku drony využívané ve válce na Ukrajině a obě země spolupracovaly i v Sýrii. S Čínou uzavřel Írán dlouhodobou dohodu o hospodářské spolupráci zaměřenou na dodávky ropy.
Arakčí se vyjádřil také k situaci v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy a plynu. Uvedl, že průliv není uzavřen, ale omezení se týkají lodí Spojených států, Izraele a jejich spojenců. Napětí v oblasti přispělo k růstu cen ropy nad 100 dolarů za barel.
