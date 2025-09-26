Pro plnou obnovu ale Íránu stále chybí tzv. planetární míchačky k výrobě tuhého paliva, které rakety pohánějí. Teherán tyto rakety považuje za zásadní prvek své protivzdušné obrany.
Jedná se totiž o střely, které lze odpálit rychleji než ty poháněné kapalným palivem. Izraelské útoky v červnu mířily právě na budovy těchto míchaček, které jsou nezbytné pro výrobu paliva. Bez nich Írán nedokáže obnovit výrobu v plném rozsahu. Obnova raketového programu je pro Írán zásadní, protože předpokládá možnost dalšího útoku ze strany Izraele a hrozí, že budou obnoveny sankce Organizace spojených národů.
Írán by míchací zařízení mohl nakoupit v Číně, odkud si podle expertů a amerických představitelů již dříve pořizoval složky pro raketové palivo i jiné komponenty. Nedávné návštěvy íránských představitelů v Pekingu proto vyvolávají spekulace o možné spolupráci. Írán má základny na výrobu raket s pevným palivem v Chodžiru a Parchinu nedaleko Teheránu a také v Šahrúdu.
Izraelské ozbrojené síly odhadují celkový íránský arzenál na zhruba 2 500 raket. Západní analytici varují, že pokud Írán znovu získá klíčovou technologii, dokáže rychle navázat na předválečnou produkci, která čítala přes 200 raket měsíčně. Pro Izrael tak bude obtížnější íránské rakety zničit nebo sestřelit.
Zdroj: Military.com(USA)