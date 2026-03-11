Podle informací, které získal deník Der Spiegel, byla zasažena německá část jordánské letecké základny, kde působí také americké letectvo. Údajně byla poškozena i budova kasáren německého kontingentu.
Protože se němečtí vojáci v době útoku nacházeli v krytech, nikdo neutrpěl zranění. Zatím však není jasné, zda základnu zasáhly přímo rakety, nebo zda do vojenského areálu dopadly trosky střel zničených protivzdušnou obranou.
Německé ozbrojené síly jsou v al-Azraqu trvale rozmístěny už několik let. Odtud letectvo podporuje mezinárodní protiteroristickou koalici pomocí tankovacích letadel. Vzhledem k eskalaci situace na Blízkém východě bundeswehr už dříve preventivně snížil počet svých vojáků na základně, původně tam působil nižší trojciferný počet vojáků.
