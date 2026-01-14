Podle zpráv médii vede snahu zejména Saúdská Arábie, která spolu s Ománem a Katarem údajně neveřejně lobbuje u administrativy Donalda Trumpa poté, co je Bílý dům varoval, aby se připravily na možné kroky proti Teheránu. Navenek se země k dění v Íránu příliš nevyjadřují, v zákulisí ale tlačí na americké představitele, aby svůj postoj přehodnotili.
Státy Zálivu se obávají hlavně dopadů na ropný trh. Podle představitelů regionu by snaha o svržení íránského režimu mohla výrazně narušit přepravu ropy přes Hormuzský průliv, kudy prochází zhruba 20 % světových dodávek. Varují také před domácími politickými tlaky, hospodářskými ztrátami a možnou odvetou. Saúdští činitelé prý Teheránu sdělili, že se případného konfliktu nezúčastní ani neumožní využití svého vzdušného prostoru, aby se vyhnuli přímé konfrontaci.
„Prezident si k jakékoli otázce vyslechne řadu názorů, ale nakonec učiní rozhodnutí, které považuje za nejlepší,“ uvedl představitel Bílého domu. „Pomoc je na cestě,“ napsal Trump na sociálních sítích a vyzval íránské demonstranty, aby vydrželi.
Lídři států v Perském zálivu zároveň řeší nejistotu, co by následovalo po odchodu ajatolláha Chamenejího, včetně možnosti, že svůj vliv posílí Revoluční gardy, nebo že vznikne chaos. Protesty v Íránu začaly 28. prosince v teheránském Velkém bazaru kvůli propadu rijálu a zhoršujícím se podmínkám, později se rozšířily do dalších měst. Íránské úřady obviňují USA a Izrael z podpory nepokojů a terorismu.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)