Není zcela jasné, co vedlo k této náhlé změně postoje, ale podle představitele ministerstva obrany americké centrální velení sleduje narůstající napětí v regionu.

„Jsou stěhováni, protože by to mohlo být nebezpečné místo. Uvidíme, co se stane. Vydali jsme doporučení k přesunu a situaci nadále sledujeme,“ uvedl prezident Donald Trump před novináři.

Americké velvyslanectví v Izraeli vydalo bezpečnostní varování, které zakazuje vládním zaměstnancům a jejich rodinám cestovat mimo Tel Aviv, Jeruzalém a Beer Ševu až do odvolání. Zároveň vyzvalo všechny americké občany v Izraeli, aby byli opatrní a věnovali zvýšenou pozornost své osobní bezpečnosti.

Přestože konkrétní důvody rostoucích bezpečnostních obav nejsou známy, opatření přicházejí v době eskalujícího napětí mezi Íránem a Izraelem. To se dále vyostřilo v souvislosti s pokračujícím úsilím administrativy prezidenta Trumpa o dosažení nové jaderné dohody s Íránem.

Americké ministerstvo zahraničí se rovněž připravuje na stažení části personálu z amerických ambasád v Iráku, Bahrajnu a Kuvajtu kvůli zvýšeným bezpečnostním hrozbám.

Zdroj: CNN(USA)