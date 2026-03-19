Když Írán 1. března zahájil palbu směrem ke Kypru a kyperský prezident Nikos Christodoulides vyzval Evropskou unii k pomoci, několik členských států podle něj okamžitě reagovalo. „Řecko, Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko na mou žádost bezprostředně odpověděly kladně a nasadily prostředky i personál k posílení obrany a bezpečnosti Kypru,“ řekl.
Francie, Řecko, Německo, Itálie a Španělsko vyslaly na Kypr vojenské lodě a systémy protivzdušné obrany poté, co Írán jeho směrem odpálil dva drony a dvě rakety. Důvodem je i to, že se na ostrově nachází britská vojenská základna. Kyperské předsednictví EU zároveň kvůli narušení letového provozu zrušilo všechna unijní zasedání plánovaná na ostrově nejméně do dubna.
Zdroj: Euobserver (Belgie)