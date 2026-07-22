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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Hegseth odhaduje dosavadní náklady na válku s Íránem na 37,5 miliardy dolarů

    22. července 2026  20:24
    Americký ministr obrany Pete Hegseth vyčíslil dosavadní náklady na válku s Íránem na 37,5 miliardy dolarů.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth | foto: NATO Photos

    Částku potvrdil během slyšení v Senátu, při kterém byl společně s Danem Cainem, předsedou Sboru náčelníků štábů Spojených států amerických, dotazován ohledně jejich žádosti o obranný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, včetně téměř 70 miliard dolarů určených na válku s Íránem.

    Tato částka je nicméně nižší než jiné odhady – zejména ty, které započítávají i vedlejší náklady pro americké spotřebitele. Například společnost Moody’s Analytics odhadla vnitrostátní náklady na tuto válku až na 150 miliard dolarů, přičemž zohlednila faktory, jako jsou vyšší ceny energií.

    Nejnovější údaj je přibližně o 8 miliard dolarů vyšší než předchozí částka 29 miliard dolarů, kterou administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zveřejnila v květnu 2026.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    rku; natoaktual.cz

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