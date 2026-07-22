Spojené státy americké a Izrael díky přesným zpravodajským informacím dokázaly zasáhnout vládní komplex, kde se zrovna nacházel Chameneí, který útok nepřežil. Arakčího vytáhli vojáci ze sutin budovy a od té doby přežívá díky tomu, že se neustále přesouvá po Teheránu autem.
„Nepřátelé si mysleli, že nás mohou paralyzovat tím, že zaútočí na naše vedení, ale to se spletli,“ prohlásil ministr.
Osobně se ještě nesetkal s novým nejvyšším vůdcem země Modžtabou Chameneím, synem Alího Chameneího. Jeho jmenování však podle Arakčího vyslalo „velmi důležitou zprávu celému světu, že v Íránu nedojde k žádné změně politiky či ideálů“.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)