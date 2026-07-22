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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Íránský ministr zahraničí popsal útok, při kterém zemřel Chameneí

    22. července 2026  20:42
    Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí popsal okamžiky americko-izraelského vzdušného útoku, při kterém zemřel nejvyšší vůdce Íránu Alí Chameneí.  

    Někdejší nejvyšší vůdce Íránu Alí Chameneí | foto: IRNA

    Spojené státy americké a Izrael díky přesným zpravodajským informacím dokázaly zasáhnout vládní komplex, kde se zrovna nacházel Chameneí, který útok nepřežil. Arakčího vytáhli vojáci ze sutin budovy a od té doby přežívá díky tomu, že se neustále přesouvá po Teheránu autem.

    „Nepřátelé si mysleli, že nás mohou paralyzovat tím, že zaútočí na naše vedení, ale to se spletli,“ prohlásil ministr.

    Osobně se ještě nesetkal s novým nejvyšším vůdcem země Modžtabou Chameneím, synem Alího Chameneího. Jeho jmenování však podle Arakčího vyslalo „velmi důležitou zprávu celému světu, že v Íránu nedojde k žádné změně politiky či ideálů“.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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