Tento krok byl vnímán jako jasný signál spojencům i soupeřům o měnícím se charakteru moderní války.
„Úkolová skupina Scorpion Strike – vůbec poprvé v historii – použila v boji během operace Epická zuřivost jednosměrné útočné drony,“ uvedlo na síti X Americké centrální velení (CENTCOM) s odkazem na jednotku zapojenou do společné operace s Izraelem proti íránským cílům. „Tyto levné drony, inspirované íránskými bezpilotními prostředky typu Shahed, nyní představují odvetu americké výroby,“ dodalo velení.
Už v prosinci CENTCOM oznámilo vytvoření jednotky vybavené drony typu LUCAS. Tento autonomní systém je výrazně levnější než klasické řízené střely a testují jej také americké námořnictvo a námořní pěchota. Je součástí širší strategie Pentagonu, která počítá s masivnějším využíváním menších bezpilotních prostředků a jejich vnímáním jako spotřební munice – podobně jako jsou náboje či granáty.
Zdroj: The Japan Times (Japonsko)