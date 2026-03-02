natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Americká armáda při útocích na Írán poprvé použila sebevražedné drony

    2. března 2026  14:43
    Americká armáda o víkendu při útocích na Írán poprvé v bojové operaci nasadila tzv. jednosměrné útočné drony (one-way attack drones).  

    Americké útočné kamikadze drony LUCAS. | foto: CENTCOMnatoaktual.cz

    Tento krok byl vnímán jako jasný signál spojencům i soupeřům o měnícím se charakteru moderní války.

    „Úkolová skupina Scorpion Strike – vůbec poprvé v historii – použila v boji během operace Epická zuřivost jednosměrné útočné drony,“ uvedlo na síti X Americké centrální velení (CENTCOM) s odkazem na jednotku zapojenou do společné operace s Izraelem proti íránským cílům. „Tyto levné drony, inspirované íránskými bezpilotními prostředky typu Shahed, nyní představují odvetu americké výroby,“ dodalo velení.

    Už v prosinci CENTCOM oznámilo vytvoření jednotky vybavené drony typu LUCAS. Tento autonomní systém je výrazně levnější než klasické řízené střely a testují jej také americké námořnictvo a námořní pěchota. Je součástí širší strategie Pentagonu, která počítá s masivnějším využíváním menších bezpilotních prostředků a jejich vnímáním jako spotřební munice – podobně jako jsou náboje či granáty.

    Zdroj: The Japan Times (Japonsko)

    aam; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media